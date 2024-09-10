В Одессе продают сухогруз с чисто одесским именем

Об этом сообщается на сайте закупок «Prozorro-продажи».

Конечный срок подачи ценовых предложений – 29 сентября текущего года. Аукцион назначен на 30 сентября.

Стартовая цена лота – 22 500 510 грн.

Согласно информации об этом судне, сухогруз «Адмирал Де Рибас» был построен в Словакии в 1994 году. Его длина составляет 81 м, ширина 12,8 м, высота борта 7,1 м. Осадка судна – 5,48 м, а дедвейт – 3,680 тонн.

С 26 декабря 2017 года по 21 ноября 2019 года судно находилось в отстое и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года.

Отметим, что это уже вторая попытка продажи судна с аукциона. Предыдущий был назначен на 21 августа.

Особенностью трехраундового английского аукциона, на котором предприятие планирует продать сухогруз, является то, что еще до его начала участники должны подать свои ценовые предложения. При этом потенциальные покупатели не знают, есть ли конкуренты и не видят ставки друг друга. Электронная торговая система ранжирует ставки участников от наименьшей к самой большой и тот, кто сделал самое высокое (закрытое) ценовое предложение имеет право последнего хода в каждом из раундов, что дает ему шанс на победу.

Аукцион начинается, когда на торги зарегистрировались по меньшей мере два участника. Однако по определенным направлениям лот может выкупить единственный зарегистрированный участник по той цене, которую он предложил. В течение трех раундов, которые продолжаются по 3 минуты, участники соревнуются за лот и повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.

Ранее в Одессе за 120 млн грн продали 50% акций завода «Орион». Во время торгов их стоимость выросла в 27 раз.