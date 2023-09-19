Новини Одеси та Одеської області

На кого полюють одеські злодійки?

На кого полюють одеські злодійки?

Мисливці за чужим майном промишляли у громадських місцях, а їхньою здобиччю стали гроші, документи, прикраси та інші особисті речі довірливих жінок.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Так, 35-річна одеситка на залізничному вокзалі запропонувала 17-річній дівчині допомогу у транспортуванні важкої валізи. Вирішивши заволодіти її речами, жінка провела дівчину в купе, а коли та ненадовго відійшла з вагона – підхопила її валізу та втекла.

Видобуванням шахрайки стали золоті сережки, каблучки, парфумерія, одяг та інше майно на суму понад 28 тисяч гривень.

Протягом двох днів поліцейські розшукали жінку та повернули їй частину речей. Встановлюється місцезнаходження решти.

Ще один крадіжку скоїла 54-річна одеситка в барі на Преображенській. Дочекавшись поки одна з відвідувачок залишить свою сумку без нагляду, жінка витягла з неї гаманець і пішла.

У сумці жінка виявила там паспорт власниці, гроші та банківські картки. Всі гроші вона витратила на власні потреби.

Поліцейські встановили особу шахрайки та повернули вкрадену власниці.

Ці правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Одеситкам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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