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В Одесі працює оперативний штаб для потерпілих від нічної атаки дронами

В Одесі працює оперативний штаб для потерпілих від нічної атаки дронами

В Одесі працює оперативний штаб для мешканців будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожої атаки дронами 23 лютого 2024 року.

За інформацією одеської мерії, увечері п’ятниці, 23 лютого, внаслідок збройної агресії Росії проти України постраждали житлові будинки на території Приморського району міста.

Нині на місці працюють комунальні служби. Співробітники Приморської райадміністрації обходять багатоквартирні та приватні будинки на прилеглій території та надають консультації щодо пакету документів для оформлення допомоги.

Робота оперативного штабу в Одесі

Крім того, сьогодні до 16:00 працює оперативний штаб на вулиці Олександра Кутазакія. Також за допомогою та консультацією можна звертатись у робочі дні до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134 з 08:30 до 17:30 або за телефоном: (048) 705-75-00.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого 2024 року Одесу другий день поспіль рашисти атакували дронами-камікадзе. Під час атаки уламки одного із збитих дронів впали на старий одноповерховий житловий будинок у Приморському районі. На місці спалахнула пожежа.

В результаті загинув 70-річний чоловік, а трьох потерпілих жінок госпіталізували у тяжкому стані.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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