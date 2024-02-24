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В Одессе работает оперативный штаб для пострадавших от ночной атаки дронами

В Одессе работает оперативный штаб для пострадавших от ночной атаки дронами

В Одессе работает оперативный штаб для жителей домов, получивших повреждения в результате вражеской атаки дронами 23 февраля 2024 года.

По информации одесской мэрии, вечером пятницы, 23 февраля, в результате вооруженной агрессии рф против Украины пострадали жилые дома на территории Приморского района города.

Сейчас на месте работают коммунальные службы. Сотрудники Приморской райадминистрации обходят многоквартирные и частные дома на близлежащей территории и предоставляют консультации по пакету документов для оформления помощи.

Работа оперативного штаба в Одессе

Кроме того, сегодня до 16:00 работает оперативный штаб на улице Александра Кутазакия. Также за помощью и консультацией можно обращаться в рабочие дни в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 с 08:30 до 17:30 или по телефону: (048) 705-75-00.

Напомним, вечером 23 февраля 2024 года Одессу второй день подряд рашисты атаковали дронами-камикадзе. Во время атаки обломки одного из сбитых дронов упали на старый одноэтажный жилой дом в Приморском районе. На месте вспыхнул пожар.

В результате погиб 70-летний мужчина, а троих пострадавших женщин госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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