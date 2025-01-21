Подробиці автопригоди повідомили у поліції Одеської області та ДСНС.

Трагедія сталася вчора, 20 січня, близько опівночі на вулиці Придунайській.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій автомобіля “Mercedes-Benz C 220” не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав в електростовп. Від удару машину відкинуло до паркану приватного двору.

Очевидці аварії кажуть, що перед тим, як це сталося, Мерседес «ганявся» з BMW.

Постраждалих затисло в салоні, через що на місце, окрім «швидкої» та поліції, було викликано рятувальників. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого 18-річного пасажира та ще одного потерпілого.

Водія та ще двох його пасажирів у віці 20-ти та 17-ти років із різними травмами госпіталізували до лікарні. ЗМІ повідомляють, що один із постраждалих перебуває у комі після сильного удару головою.

Перевірка водія на сп’яніння показала, що він був тверезим.

Слідчі Ізмаїльського райвідділу поліції розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучено та поміщено на штрафмайданчик.