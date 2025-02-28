За попередньою інформацією, 46-річна водійка Chevrolet виїжджала з другорядної дороги на головну. У цей момент дитина разом із матір’ю переходила дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок зіткнення хлопчик отримав травми. На місце події прибули медики, які госпіталізували постраждалого разом із матір’ю.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, після чого інцидент отримає правову кваліфікацію.Раніше ми повідомляли, що В Одесі хочуть заборонити аптечні вивіски, які можуть спричинити ДТП.