Подія сталася минулого тижня ввечері, повідомили в поліції Одеської області.

У пошуках «легкого» заробітку в одному месенджері, дівчинка погодилася за грошову винагороду підпалити енергооб’єкт.

Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, зловмисниця пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зняла на телефон для підтвердження замовнику виконаної «роботи».

Поліцейські вилучили з місця підпалу та в неповнолітньої речові докази причетності до злочину, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням із так званим куратором тощо.

За фактом умисного підпалу слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194-1 Кримінального кодексу України.

Читайте також: На Одещині затримали шістьох підлітків за підпали авто ЗСУ