В Одесі порівняли шкідливі викиди від міських маршруток і подарованих німецьких автобусів (відео)

Про це розповіли в мерії.

Одеса як і багато українських міст на початку війни отримала з-за кордону гуманітарну допомогу у вигляді комфортних містких автобусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення. Але через норми чинного законодавства здебільшого вони простоюють на комунальних підприємствах і не можуть використовуватися на міських маршрутах для перевезення людей.

До теми: В Одесі виникли проблеми з довгими німецькими автобусами

Уся річ у тім, що з 2016 року закон забороняє ввезення в Україну та розмитнення автобусів екостандарту нижчого, ніж Євро-5. Тому подаровані Одесі німецькі автобуси з екопараметрами Євро-4 оформили як гуманітарну допомогу, а це зі свого боку унеможливлює використання їх для комерційної діяльності.

Євро-5 – екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів.

Наразі в Одесі з 650 маршрутних автобусів тільки 8 мають екологічний параметр Євро-5. Решта – це наші звичні маршрутки, які мають стандарт Євро-3 і нижче. Водночас закон не забороняє використання цих автобусів на маршрутах, зазначили в мерії.

Для порівняння фахівці заміряли рівень шкідливих викидів від автобуса Mercedes стандарту Євро-4, який був переданий Регенсбургом, і звичайної одеської маршрутки. Результати дивіться у відео.

Влада Одеси намагається знайти рішення правової колізії, щоб десять німецьких автобусів могли працювати на людей. Це особливо важливо сьогодні, під час знеструмлення ворогом міст, коли електротранспорт не завжди може вийти на маршрути.

Мер Одеси Геннадій Труханов публічно звернувся до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Асоціації міст України, Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України з проханням внести зміни до законодавчих актів, що регулюють ввезення гуманітарної допомоги в Україну та її використання на період дії воєнного стану.

“Я прошу вирішити це питання якнайшвидше, щоб ми могли забезпечити міста автотранспортом і якісною послугою. Наше законодавство дійсно потребує цих змін під час воєнного стану. Тому що змін потребують наші люди. Сподіваюся на те, що я і всі ми будемо почуті!” – звернувся мер Одеси до народних депутатів.