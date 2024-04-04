В Одессе сравнили вредные выбросы от городских маршруток и подаренных немецких автобусов (видео)

Об этом рассказали в мэрии.

Одесса как и многие украинские города в начале войны получила из-за рубежа гуманитарную помощь в виде комфортных вместительных автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Но из-за норм действующего законодательства в основном они простаивают на коммунальных предприятиях и не могут использоваться на городских маршрутах для перевозки людей.

По теме: В Одессе возникли проблемы с длинными немецкими автобусами

Все дело в том, что с 2016 года закон запрещает ввоз в Украину и растаможку автобусов экостандарта ниже, чем Евро-5. Поэтому подаренные Одессе немецкие автобусы с экопараметрами Евро-4 оформили как гуманитарную помощь, в это в свою очередь делает невозможным использование их для коммерческой деятельности.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

Сейчас в Одессе из 650 маршрутных автобусов только 8 имеют экологический параметр Евро-5. Остальные — это наши привычные маршрутки, которые имеют стандарт Евро-3 и ниже. В то же время закон не запрещает использование этих автобусов на маршрутах, отметили в мэрии.

Для сравнения специалисты замерили уровень вредных выбросов от автобуса Mercedes стандарта Евро-4, который был передан Регенсбургом, и обычной одесской маршрутки. Результаты смотрите в видео.

Власти Одессы пытаются найти решение правовой коллизии, чтобы десять немецких автобусов могли работать на людей. Это особенно важно сегодня, во время обесточивания врагом городов, когда электротранспорт не всегда может выйти на маршруты.

Мэр Одессы Геннадий Труханов публично обратился к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров, Ассоциации городов Украины, Конгрессу местных и региональных властей при Президенте Украины с просьбой внести изменения в законодательные акты, которые регулируют ввоз гуманитарной помощи в Украину и ее использование на период действия военного положения.

«Я прошу решить этот вопрос как можно скорее, чтобы мы могли обеспечить города автотранспортом и качественной услугой. Наше законодательство действительно нуждается в этих изменениях во время военного положения. Потому что в изменениях нуждаются наши люди. Надеюсь на то, что я и все мы будем услышаны!» — обратился мэр Одессы к народным депутатам.