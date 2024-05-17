В Одесі помер відомий художник, послідовник “нового мистецтва” Дмитро Дульфан

В Одесі на 52-му році обірвалося життя Дмитра Дульфана – графіка, автора світлових скульптур, інсталяцій та перформансів.
Як повідомляють друзі художника, про непоправну втрату стало відомо вчора, 16 травня. Відомо, що Дмитро останнім часом тяжко хворів.
Творчий шлях Дмитра Дульфана
Дмитро Дульфан народився і виріс в Одесі. Закінчив Одеське державне художнє училище ім. М. Грекова. М. Грекова.
Син знаменитого одеського живописця Люсьєна Дульфана ще в 90-х визначився у своїх творчих пошуках, віддавши перевагу так званому «новому мистецтву». Роботи цього художника за жанром можна визначити як світлові скульптури та інсталяції.
У 1992 році став учасником руху «Українська хвиля», також у 1990-ті брав участь у групі «Медична герменевтика» в Москві.
Ще на початку 90-х художник винаходив власні унікальні моделі світлових інсталяцій. Спочатку це були вручну зроблені з флуоресцентних ламп, паперу і тканини «віртуальні сади», їхні фантасмагоричні квіти і рослини випромінювали «смисли, що догорають».
1994 року Дмитро Дульфан заснував психоделічний простір «Лабораторія Світла і Смислу», надавши простір одеської майстерні для експериментів художників різних країн.
Дмитро керував самобутньою одеською галереєю «Окно». Цієї зими взяв участь в антивоєнній виставці Fragile Frontiere у Берліні.
Як писало “Одеське життя”, наприкінці шістдесятих минулого століття сформувалося коло художників-нонконформістів, які своєю творчістю породили інше, особливе арт-середовище Одеси. Олександра Ройтбурда називають піонером трансавангарду в Україні, постмодерністом, найбільш продаваним і успішним художником свого часу.