До 100-річного ювілею одеського музею Укрпошта випустила марку

Подія відбулася 7 червня 2024 року.

Для музею це спецпогашення має визначне історичне значення. Саме завдяки йому пам’ять про знаменну дату залишається в історії людства.

Спецпогашення – це погашення спеціальним поштовим штемпелем поштових конвертів і марок, випущених з нагоди великих і пам’ятних подій. Відмінністю від стандартних поштових штемпелів є зовнішнє оформлення.

«Ми щиро дякуємо Укрпошті за випуск знакової марки та привітання з ювілеєм!», – повідомили у пресслужбі музею.

Своє 100-річчя Одеський музей західного та східного мистецтва відсвяткував минулої суботи, 8 червня.

Музей був заснований 1924 року на базі колекцій Державного художнього музею, Одеського музею витончених мистецтв, кабінету історії мистецтв Новоросійського університету та низки приватних зібрань.

Попри всі обставини та події та труднощі через повномасштабне вторгнення російського ворога, музей розвивається і продовжує свою діяльність, щоб тішити всіх поціновувачів мистецтва, естетики, історії та культури. Про те, як працює музей в умовах війни, що зберігається в його сховищах і де перебуває його золотий фонд, «Одеське життя» докладно розповіло у статті: Порожні зали та картини в упаковках: чому вся колекція одеського музею опинилася за кордоном