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В Одесі побільшає систем оповіщення: де їх встановлять і хто виступає проти

В Одесі побільшає систем оповіщення: де їх встановлять і хто виступає проти

150 нових точок оповіщення про погрози планують розмістити у школах, дитячих садках, на узбережжі та місцях масового скупчення людей. Мерія Одеси готова заплатити за це 25 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опубліковано на платформі закупівель Prozorro.

Гучномовцями обладнають 72 навчальні заклади у різних районах Одеси, Трасу здоров’я та узбережжя. Крім того, сирени встановлять на зупинках громадського транспорту, в деяких скверах і парках, у приватному секторі.

У технічному завданні зазначено, що переможець аукціону має змонтувати систему оповіщення, кожна точка якої матиме три зовнішні гучномовці, а в школах та садах — і внутрішні. Сирени будуть підключені до автономного живлення.

Придбання та встановлення гучномовців для системи оповіщення оцінили у 25,5 мільйона гривень.

Аукціон відбудеться 7 вересня. Переможець торгів має виконати усі роботи до 30 листопада.

Зазначимо, одеські волонтери виступають проти цієї ініціативи міської влади та вимагають скасувати тендер. Активісти третій день поспіль збираються на Думській площі, щоби привернути увагу одеситів до теми недоречних витрат бюджету під час війни.

Як писало “Одеське життя” яблуком розбрату став тендер на понад 100 мільйонів гривень на ремонт Київського райсуду та запланований ремонт ТЮГу. До списку необов’язкових витрат вони відносять і придбання нових систем оповіщення.

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