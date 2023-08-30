В Одессе станет больше систем оповещения: где их установят и кто выступает против

150 новых точек оповещения об угрозах планируют разместить в школах, детских садах, на побережье и местах массового скопления людей. Мэрия Одессы готова заплатить за это 25 миллионов грн.

Соответствующий тендер опубликован на платформе закупок Prozorro.

Громкоговорителями оборудуют 72 учебных заведения в разных районах Одессы, Трассу здоровья и побережье. Кроме того сирены установят на остановках общественного транспорта, в некоторых скверах и парках, в частном секторе.

В технической задаче указано, что победитель аукциона должен смонтировать систему оповещения, каждая точка которой будет иметь три внешних громкоговорителя, а в школах и садах — и внутренние. Сирены будут подключены к автономному питанию.

Приобретение и установку громкоговорителей для системы оповещения оценили в 25,5 миллиона гривен.

Аукцион пройдет 7 сентября. Победитель торгов должен выполнить все работы до 30 ноября.

Отметим, одесские волонтеры выступает против этой инициативы городских властей и требуют отменить тендер. Активисты третий день подряд собираются на Думской площади, чтобы привлечь внимание одесситов к теме неуместных затрат бюджета во время войны.

Как писала “Одесская жизнь” яблоком раздора стал тендер на более чем 100 миллионов гривен на ремонт Киевского райсуда и запланированный ремонт ТЮЗа. К списку необязательных трат они теперь относят и приобретение новых систем оповещения.

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