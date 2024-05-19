В Одесі підірвався на гранаті охоронець «Євротерміналу»

Як пише видання «Думська», посилаючись на джерело у правоохоронних органах, у будці охоронця вибухнула американська граната М-67. На місці події знайшли кільце, важіль та уламки боєприпасу.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік приніс гранату на роботу і через необережне поводження з нею вона вибухнула.

Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота, множинні садна та крововиливи.

Раніше поліцейські затримали мешканця Одеського району за спробу продати бойову гранату.

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