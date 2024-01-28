В Одесской области мужчина достал гранату из кармана и взорвался

Как сообщили в областном управлении полиции, инцидент произошел в одном из частных домов в Савранской ОТГ в субботу, 27 января. Минно-взрывную травму получил хозяин дома, его состояние тяжелое.

Следователи предварительно установили, что мужчина, будучи у себя дома с гостем, вынул из кармана предмет, похожий на гранату, и тот взорвался.

В ходе обыска, которые провели в доме мужчины правоозранители, обнаружили 89 патронов разного калибра и остатки взрывного устройства.

По факту незаконного хранения боеприпасов открыто уголовное производство, в рамках которого назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия.

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