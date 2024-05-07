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Мешканець Одеського району намагався продати гранату: подробиці від поліцейських

Мешканець Одеського району намагався продати гранату: подробиці від поліцейських

Поліцейські затримали мешканця Одеського району за спробу продати бойову гранату.

За інформацією обласного управління поліції, 36-річний житель Вигодянської громади збув за 3 тисячі гривень корпус гранати із запалом до неї.

Правопорушника затримали на гарячому під час правочину. Слідчі разом із спеціалістами управління вибухотехнічної служби поліції вилучили з місця події небезпечні предмети, які, за попереднім висновком фахівців, у конструктивному поєднанні є бойовим запасом «Ф-1». Як речові докази протиправних дій чоловіки у нього були вилучені і незаконно отримані гроші.

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А під час обшуку будинку у чоловіка поліцейські також виявили понад 200 набоїв різного калібру.

Торговця боєприпасами затримали та повідомили йому про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). За вчинене йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Усі вилучені предмети слідчі направили на експертизу. Потім правоохоронці встановлюватимуть, звідки у чоловіка небезпечні предмети.

При цьому в поліції нагадують: згідно із ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Раніше в Одесі під час затримання торговців зброєю один із затриманих кинув у бік правоохоронців гранату.

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