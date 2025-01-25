Як повідомили напередодні в обласному управлінні поліції, повідомлення про вибух, який пролунав на сільській вулиці, правоохоронці отримали близько 16:00 години. Внаслідок цього загинув 64-річний місцевий житель.

Сьогодні вранці в поліції розповіли подробиці інциденту.

«Попередньо поліцейські встановили, що потерпілий з необережності підірвав гранату. Слідчі з вибухотехніками вилучили фрагменти боєприпасу, які скерували на експертні дослідження для визначення його зразка. Тіло загиблого було направили на судово-медичну експертизу», – сказано у повідомленні.

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За фактами вибуху та загибелі людини розпочато два кримінальні провадження – за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), а також за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Наразі в поліції встановлюють повні обставини події, зокрема, з’ясовують, де чоловік придбав вибухонебезпечний предмет.

Слідство продовжується під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі на вулиці Колонтаєвській прибиральник під час роботи виявив небезпечний предмет, схожий на гранату.

Фото прес-служби управління Нацполіції в Одеській області