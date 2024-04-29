В Одесі не можуть знайти місце для встановлення погруддя Героя України

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ, екс-ректор Одеського університету МВС В’ячеслав Аброськін.

За його словами, на засіданні історико-топонімічної комісії в березні цього року одним із питань було “погодження проєкту рішення про встановлення на Алеї ВМС України в парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М.Остроградського” за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжджкіна.

“На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи/аргументи військових моряків вельмишановних “членів” комісії не вразили, а тому ВІДМОВЛЕНО”, – повідомив В’ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів і небайдужих простих людей, за ескізом капітана морської піхоти Олександра Канібора, вже виготовлено.

Зі свого боку, одеський історик Олексій Бабич, який є членом історико-топонімічної комісії, у коментарі під дописом повідомив, що насправді погруддя встановлять. Однак оберуть для нього інше місце, адже в дендропарку багато розважальних локацій.

“Вибачте, на комісії не було відмовлено. Комісія проголосувала позитивно. Було запропоновано підібрати інше місце для того, щоб цей перший бюст був початком алеї героїв. Вона має з’явитися біля головного меморіалу на проспекті Гагаріна. Це все було доведено до представників ВМС”, – написав він.

На що В’ячеслав Аброськін обурливо написав, що не може зрозуміти рішення комісії.

“На жаль, Вас важко зрозуміти: Ви і за, і проти. В Одесі так само не з’явилася вулиця вбитого поліцейського Сергія Пригаріна, зате продовжує існувати вулиця Шмідта”, – написав військовий.

Подвиг Віталія Скакуна

Віталій Скакун – сапер інженерно-саперного відділення 137-го окремого батальйону морської піхоти, який 24 лютого 2022 року героїчно підірвав себе і автомобільний міст Генічеськ – Арабатська Стрілка, щоб стримати танкову колону російських загарбників.

26 лютого Віталій Скакун посмертно нагороджений званням Герой України та орденом “Золота Зірка”.

Пам’ять Героя вшанували не лише на його малій батьківщині – у місті Бережани на Тернопільщині, Так, у столиці Чехії місті Прага з’явився міст імені Віталія Скакуна. У Мукачеві на честь нього перейменовано колишню вулицю Нахімова. Київська міська рада 25 серпня 2022 року перейменувала вулицю академіка Каблукова на вулицю Віталія Скакуна.

Рідні Бережани та польське Лешно визнали його почесним громадянином. А в школі, де навчався Віталій, встановлено меморіальну дошку в пам’ять про нього та його безсмертний подвиг.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради виключили з переліку топонімів понад 10 найменувань вулиць і провулків, які були раніше запропоновані до перейменування на сесії 24 квітня.