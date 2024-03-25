В Одесі на продаж виставили квартири російського олігарха й українського колаборанта

Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Зокрема, на торги виставлено чотирикімнатну квартиру площею 175,5 квадратного метра в Одесі, яка колись належала Михайлу Шелкову.

У системі Прозорро.Продажі зазначено, що нерухомість розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку із закритою територією в Приморському районі.

Стартова ціна майна – 7,5 мільйона гривень.

Покупець нерухомості зобов’язаний буде сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта і заборгованість за комунальні послуги.

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії “Ростех” Михайла Шелкова. У дохід держави серед іншого стягнуто квартири олігарха в Одесі та Нікополі, п’ять автомобілів, грошові кошти на банківських рахунках.

Також Фонд державного майна України виставив на продаж апартаменти Сальдо в Аркадії.

Площа квартири становить 128,5 квадратних метрів. Придбати її можна на аукціоні, який стартує 17 квітня. Стартова ціна – 3,7 мільйона гривень.

Покупець також зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта і заборгованість за комунальні послуги.

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс, а саме склади державного підприємства “ТВК”, що розташовані поруч із відомим одеським ринком “7-й кілометр”.

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