Новини Одеси та Одеської області

В Одесі на продаж виставили квартири російського олігарха й українського колаборанта

В Одесі на продаж виставили квартири російського олігарха й українського колаборанта

Фонд державного майна виставив на продаж заарештоване житло російського олігарха Михайла Шелкова і колаборанта Володимира Сальдо. Обидві квартири розташовані недалеко від пляжу Аркадія.

Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Зокрема, на торги виставлено чотирикімнатну квартиру площею 175,5 квадратного метра в Одесі, яка колись належала Михайлу Шелкову.

У системі Прозорро.Продажі зазначено, що нерухомість розташована на третьому поверсі восьмиповерхового будинку із закритою територією в Приморському районі.

Стартова ціна майна – 7,5 мільйона гривень.

Покупець нерухомості зобов’язаний буде сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта і заборгованість за комунальні послуги.

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії “Ростех” Михайла Шелкова. У дохід держави серед іншого стягнуто квартири олігарха в Одесі та Нікополі, п’ять автомобілів, грошові кошти на банківських рахунках.

Також Фонд державного майна України виставив на продаж апартаменти Сальдо в Аркадії.

Читайте також: В Одесі засудили колаборанта і зрадника Володимира Сальдо: який вирок суду

Площа квартири становить 128,5 квадратних метрів. Придбати її можна на аукціоні, який стартує 17 квітня. Стартова ціна – 3,7 мільйона гривень.

Покупець також зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта і заборгованість за комунальні послуги.

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс, а саме склади державного підприємства “ТВК”, що розташовані поруч із відомим одеським ринком “7-й кілометр”.

Читайте також: Сьома спроба: Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk