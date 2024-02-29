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Сьома спроба: Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж

Сьома спроба: Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж

Фонд державного майна України виставив на продаж Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Це вже сьома спроба держави знайти покупця.

Як повідомляє Фонд держмайна, черговий аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту має відбутися 21 березня цього року.

Стартова ціна лота – 183,9 млн грн.

Покупець отримає 59 га основної території порту з дев’ятьма причалами на західному березі Дністровського лиману і понад 5 га території портопункту Бугаз з одним причалом у селищі Затока.

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Нагадаємо, що вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Стартова ціна складала 184 млн 900 тисяч грн, але жодного охочого не виявилося.

Вдруге торги стартували з 93,7 млн грн в березні 2023 року. Переможець заявив ціну 220 млн грн, але гроші так і не вніс. І втратив при цьому гарантійний внесок у розмірі 18,7 млн грн разом із правом брати участь у торгах за цей об’єкт.

Наступні спроби були невдалі через відсутність охочих придбати об’єкт.

Зазначимо, у 2023 року Фонд державного майна України вперше продав державний порт на онлайн-аукціоні. Морський торговельний порт Усть-Дунайськ було приватизовано за 201 млн грн. Тоді за актив змагалися 8 учасників, а ціна зросла в 3,4 раза. Переможцем стало ТОВ “Еліксир Україна”.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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