В Одесі засудили колаборанта і зрадника Володимира Сальдо: який вирок суду

Справу у суді розглядали без присутності обвинуваченого, оскільки за свою колабораційну діяльність Сальдо переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Судді Малиновського райсуду Одеси визнали Сальдо винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії росії проти України. За вчинені злочини зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на такий самий термін.

Також у суді пояснили, чому Сальдо не отримав вирок про довічне ув’язнення. Оскільки наразі Сальдо 67 років, то у Кримінальному кодексі заборонено призначати довічний термін особам, старшим 60 років. Максимальне покарання, яке його очікує за законом – це 15 років та конфіскація майна. Саме такий вирок і виніс одеський суд.

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Під час оголошення вироку не було й сторони захисту, яка б представляла інтереси зрадника. Але як розказали у суді, адвокат обвинуваченого просив для свого підопічного виправдального вироку. Прокурор від коментарів відмовився.

Довідка.

Володимир Сальдо на момент повномасштабного російського вторгнення мав за плечима досвід керування містом – він тричі був обраний мером Херсону. Також його обрали депутатом Херсонської міськради. Після того, як росіяни увійшли в місто, він перейшов на бік окупантів. А вже у квітні 2022 року Сальдо призначили керувати окупованою частиною Херсонської області.