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В Одесі на центральній магістралі перестав працювати світлофор (фото)

В Одесі на центральній магістралі перестав працювати світлофор (фото)

В Одесі кілька днів не працюватиме світлофор на перехресті проспекту Шевченка та Шампанського провулка. Причина – модернізація об’єкта, яку проводять працівники КУ «СМЕП».

Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії “Одеса Офіційно”.

Одеських водіїв та пішоходів закликають бути уважними та дотримуватись Правил дорожнього руху.

Модернізація включає встановлення нових опор, заміну пристрою керування об’єктом, заміну транспортних та пішохідних світлофорів на сучасні енергозберігаючі установки блоку безперебійного живлення, а також прокладання кабелів.

На проспекті Шевченка в Одесі не працює світлофор

Раніше в Одесі встановили модернізовані світлофори на трьох жвавих перехрестях

В Одесі модернізують світлофори

Нагадаємо, що в Одесі продовжують встановлювати блоки безперебійного живлення на світлофорах, щоб вони могли працювати в автономному режимі при можливих відключеннях світла.

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