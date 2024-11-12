В Одесі на центральній магістралі перестав працювати світлофор (фото)

Два роки тому, 11 листопада 2022 року, після восьми місяців окупації, сили оборони України нарешті увійшли до Херсона. Спочатку в це мало вірилося, а потім — люди плакали від щастя. Опір херсонців «русскому міру» увійшов в історію: мирні жителі організовували рух опору, виходили на мітинги, беззбройними кидалися на ворожі танки, ховали від рашистів українські прапори. Нелегкою була битва за Херсон і на фронті. Тому не думайте, що Херсон нам віддали, Херсон — ми відвоювали!

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