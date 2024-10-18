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Від «канави» до парковки: за три роки та 200 млн завершили ремонт Деволанівського узвозу

Від «канави» до парковки: за три роки та 200 млн завершили ремонт Деволанівського узвозу

В Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу, на який знадобилося три роки та понад 200 млн грн. Ремонт мав полегшити рух транспорту в центрі міста, але очікуваного результату не досягнуто. Зараз узвіз використовується переважно як безкоштовний паркувальний майданчик. Про це повідомляє видання «Думська».

Ремонтні роботи на Деволанівському узвозі розпочали ще у 2020 році, коли Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 млн грн. Однак, через воєнний стан у 2022 році, договір з компанією «Ростдорстрой» було розірвано. На той момент роботи вже виконали на 157 млн грн. У жовтні того ж року міськрада знову оголосила тендер на завершення ремонту, оцінюючи його в 61 млн грн, і підписала угоду з тим самим підрядником.

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Наприкінці 2023 року мерія додатково виділила ще 15 млн грн на ремонт системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. Попри всі витрачені кошти, проблема з навантаженням на центр міста залишається невирішеною, оскільки вулиця Єврейська, що має з’єднувати Деволанівський узвіз з іншими транспортними артеріями, досі перебуває у поганому стані.

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