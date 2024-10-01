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В Одесі модернізували ще один старий трамвай – він став економнішим

В Одесі модернізували ще один старий трамвай – він став економнішим

Майстри КП «Одесміськелектротранс» капітально відремонтували ще один трамвай Татра Т3. Третій оновлений вагон скоро вийде на маршрут №7.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Відремонтований трамвай із бортовим номером 3335 (виготовлений ще 1982 року) повністю оновлений зовні та всередині і має нову систему управління. У використанні – більш економний на 40%.

Ремонт вагона коштував місту 4 млн гривень, що значно дешевше, ніж купівля нового трамвая за 18 мільйонів.

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трамвай після ремонту

Сьогодні також вивчається можливість встановлення на «Татрах» старих модифікацій механізмів підйому людей на інвалідних візках.

Зазначимо, у 2022 році в Одесі стартувала програма модернізації трамваїв Tatra Т3, і у вересні минулого року городяни вже побачили перший оновлений вагон, оснащений кондиціонером. Він також працює на маршруті №7.

Нагадаємо, в Одесі через дренажні роботи на узвозі Маринеско буде закрито трамвайний маршрут «Північ – Південь», що з’єднує селище Котовського і Таїрова через центр міста.

 

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