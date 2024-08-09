В Одесі модернізують старі трамваї: розпочато нові тендери на закупівлю

В нових тендерах у порівнянні з раніше скасованими скорочено обсяг закупівель: планується купити три комплекти транзисторно-імпульсної системи управління на суму понад 13 мільйонів гривень, а також два комплекти обшивки разом з кондиціонерами на 4 мільйони гривень.

Постачальник систем управління вже визначений — це ТОВ «ЕЛСІЕЛ-ТРАНС», яке повинно до кінця року встановити нові електронні системи для старих вагонів Tatra Т3. Щодо обшивки і облаштування салонів, переможця тендеру оберуть у середині серпня.

У результаті, у рамках нової програми планується модернізувати три вагони, з яких тільки два будуть оснащені кондиціонерами, як і у попередній партії.