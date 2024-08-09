В Одесі модернізують старі трамваї: розпочато нові тендери на закупівлю

Нещодавно в Одесі оголосили нові тендери на закупівлю електроніки та обшивки для п’яти трамвайних вагонів Tatra Т3. Раніше ці тендери вже були скасовані. Запис про це з’явився на порталі Прозоро. У 2022 році в Одесі стартувала програма модернізації трамваїв Tatra Т3, і в вересні минулого року містяни вже побачили перший оновлений вагон, оснащений кондиціонером.
В нових тендерах у порівнянні з раніше скасованими скорочено обсяг закупівель: планується купити три комплекти транзисторно-імпульсної системи управління на суму понад 13 мільйонів гривень, а також два комплекти обшивки разом з кондиціонерами на 4 мільйони гривень.
Постачальник систем управління вже визначений — це ТОВ «ЕЛСІЕЛ-ТРАНС», яке повинно до кінця року встановити нові електронні системи для старих вагонів Tatra Т3. Щодо обшивки і облаштування салонів, переможця тендеру оберуть у середині серпня.
У результаті, у рамках нової програми планується модернізувати три вагони, з яких тільки два будуть оснащені кондиціонерами, як і у попередній партії.