Новости Одессы и Одесской области

В Одессе модернизировали еще один старый трамвай — он стал экономнее

В Одессе модернизировали еще один старый трамвай — он стал экономнее

Мастера КП «Одесгорэлектротранс» капитально отремонтировали еще один трамвай Татра Т3. Третий обновленный вагон скоро выйде на маршрут №7. 

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

Отремонтированный трамвай с бортовым номером 3335 (изготовлен еще в 1982 году) полностью обновлен снаружи и внутри и имеет новую систему управления. В использовании — более экономный на 40%.

Ремонт вагона стоил городу 4 млн гривен, что значительно дешевле, чем покупка нового трамвая за 18 миллионов.

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трамвай после ремонта

Сегодня также изучается возможность установки на «Татрах» старых модификаций механизмов подъема людей на инвалидных колясках.

Отметим, в 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером. Он также работает на маршруте №7.

Напомним, в Одессе из-за дренажных работ на спуске Маринеско будет закрыт трамвайный маршрут «Север – Юг», соединяющий поселк Котовского и Таирова через центр города.

 

 

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