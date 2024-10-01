В Одессе модернизировали еще один старый трамвай — он стал экономнее

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

Отремонтированный трамвай с бортовым номером 3335 (изготовлен еще в 1982 году) полностью обновлен снаружи и внутри и имеет новую систему управления. В использовании — более экономный на 40%.

Ремонт вагона стоил городу 4 млн гривен, что значительно дешевле, чем покупка нового трамвая за 18 миллионов.

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Сегодня также изучается возможность установки на «Татрах» старых модификаций механизмов подъема людей на инвалидных колясках.

Отметим, в 2022 году в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером. Он также работает на маршруте №7.

Напомним, в Одессе из-за дренажных работ на спуске Маринеско будет закрыт трамвайный маршрут «Север – Юг», соединяющий поселк Котовского и Таирова через центр города.