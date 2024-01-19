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В Одесі на маршрут вийде другий оновлений трамвай з кондиціонером (відео)

В Одесі на маршрут вийде другий оновлений трамвай з кондиціонером (відео)

В Одесі презентували ще один трамвайний вагон “Татра Т-3”, який переобладнали майстри КП “Одесміськелектротранс”. Термін експлуатації модернізованого вагона з бортовим номером 3249 продовжено на 10 років.

Про це повідомили у мерії Одеси.

11 вересня 2023 року було презентовано перший із таких вагонів, з бортовим номером 3249. Він уже 5 місяців працює на маршруті №7.

Презентація другого капітально переобладнаного вагона відбулася 18 січня. Окрім оновлення обшивки та внутрішнього оздоблення, фахівці підвищили безпеку та економічність експлуатації трамвайного вагону Т-3.

Оновлений трамвай зараз виїхав на обкатку, а згодом вийде на маршрут №7.

Повідомляється, що зараз працівники вагонно-ремонтних майстерень працюють над таким третім вагоном. При оновленні трамваї фактично збираються заново. Від старих залишається лише так звана «хребтова балка».

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Характеристики вагона:

  • встановлений комплект обшивки салону та кабіни водія;
  • покращено рівень пожежної безпеки за рахунок переміщення запобіжника високої напруги 600 Вольт під вагон;
  • встановлена транзисторно-імпульсна система тяговим електродвигуном, що дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%;
  • переплановано розміщення електроустаткування, частина якого встановлена на даху;
  • встановлено енергоефективне, світлодіодне зовнішнє та внутрішнє освітлення;
  • покращено умови роботи водія в кабіні за рахунок:

-Установка нового пульта управління,
-Зручного сидіння,
-сучасної системи кондиціювання.

Для зручності пасажирів:

  • вперше серед підприємств міського електротранспорту в салоні встановлено сучасну систему кондиціювання повітря;
  • встановлені вандалостійкі зарядні пристрої;
  • поручні для пасажирів покриті сучасними зносостійкими поршковими фарбами.
    встановлені зручні сидіння з “фірмовою”обшивкою;
  • кількість місць для сидіння складає – 24, загальна пасажиромісткість -150
  • встановлені візуально-звукові інформаційні системи оповіщення пасажирів.

Нагадаємо, що кожен модернізований трамвай з урахуванням усіх комплектуючих обійшовся комунальному підприємству “Одесміськелектротранс” на суму трохи менше 10 мільйонів гривень.

Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі реалізовано проект із закупівлі 13 нових багатосекційних вагонів «Татра». Перший уже працює на трамвайному маршруті №17. У 2024 році очікується постачання ще 12 вагонів.

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