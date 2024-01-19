В Одесі на маршрут вийде другий оновлений трамвай з кондиціонером (відео)

В Одесі презентували ще один трамвайний вагон “Татра Т-3”, який переобладнали майстри КП “Одесміськелектротранс”. Термін експлуатації модернізованого вагона з бортовим номером 3249 продовжено на 10 років.
Про це повідомили у мерії Одеси.
11 вересня 2023 року було презентовано перший із таких вагонів, з бортовим номером 3249. Він уже 5 місяців працює на маршруті №7.
Презентація другого капітально переобладнаного вагона відбулася 18 січня. Окрім оновлення обшивки та внутрішнього оздоблення, фахівці підвищили безпеку та економічність експлуатації трамвайного вагону Т-3.
Оновлений трамвай зараз виїхав на обкатку, а згодом вийде на маршрут №7.
Повідомляється, що зараз працівники вагонно-ремонтних майстерень працюють над таким третім вагоном. При оновленні трамваї фактично збираються заново. Від старих залишається лише так звана «хребтова балка».
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Характеристики вагона:
- встановлений комплект обшивки салону та кабіни водія;
- покращено рівень пожежної безпеки за рахунок переміщення запобіжника високої напруги 600 Вольт під вагон;
- встановлена транзисторно-імпульсна система тяговим електродвигуном, що дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%;
- переплановано розміщення електроустаткування, частина якого встановлена на даху;
- встановлено енергоефективне, світлодіодне зовнішнє та внутрішнє освітлення;
- покращено умови роботи водія в кабіні за рахунок:
-Установка нового пульта управління,
-Зручного сидіння,
-сучасної системи кондиціювання.
Для зручності пасажирів:
- вперше серед підприємств міського електротранспорту в салоні встановлено сучасну систему кондиціювання повітря;
- встановлені вандалостійкі зарядні пристрої;
- поручні для пасажирів покриті сучасними зносостійкими поршковими фарбами.
встановлені зручні сидіння з “фірмовою”обшивкою;
- кількість місць для сидіння складає – 24, загальна пасажиромісткість -150
- встановлені візуально-звукові інформаційні системи оповіщення пасажирів.
Нагадаємо, що кожен модернізований трамвай з урахуванням усіх комплектуючих обійшовся комунальному підприємству “Одесміськелектротранс” на суму трохи менше 10 мільйонів гривень.
Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі реалізовано проект із закупівлі 13 нових багатосекційних вагонів «Татра». Перший уже працює на трамвайному маршруті №17. У 2024 році очікується постачання ще 12 вагонів.