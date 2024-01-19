В Одесі на маршрут вийде другий оновлений трамвай з кондиціонером (відео)

Про це повідомили у мерії Одеси.

11 вересня 2023 року було презентовано перший із таких вагонів, з бортовим номером 3249. Він уже 5 місяців працює на маршруті №7.

Презентація другого капітально переобладнаного вагона відбулася 18 січня. Окрім оновлення обшивки та внутрішнього оздоблення, фахівці підвищили безпеку та економічність експлуатації трамвайного вагону Т-3.

Оновлений трамвай зараз виїхав на обкатку, а згодом вийде на маршрут №7.

Повідомляється, що зараз працівники вагонно-ремонтних майстерень працюють над таким третім вагоном. При оновленні трамваї фактично збираються заново. Від старих залишається лише так звана «хребтова балка».

Характеристики вагона:

встановлений комплект обшивки салону та кабіни водія;

покращено рівень пожежної безпеки за рахунок переміщення запобіжника високої напруги 600 Вольт під вагон;

встановлена транзисторно-імпульсна система тяговим електродвигуном, що дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%;

переплановано розміщення електроустаткування, частина якого встановлена на даху;

встановлено енергоефективне, світлодіодне зовнішнє та внутрішнє освітлення;

покращено умови роботи водія в кабіні за рахунок:

-Установка нового пульта управління,

-Зручного сидіння,

-сучасної системи кондиціювання.

Для зручності пасажирів:

вперше серед підприємств міського електротранспорту в салоні встановлено сучасну систему кондиціювання повітря;

встановлені вандалостійкі зарядні пристрої;

поручні для пасажирів покриті сучасними зносостійкими поршковими фарбами.

встановлені зручні сидіння з “фірмовою”обшивкою;

встановлені зручні сидіння з “фірмовою”обшивкою; кількість місць для сидіння складає – 24, загальна пасажиромісткість -150

встановлені візуально-звукові інформаційні системи оповіщення пасажирів.

Нагадаємо, що кожен модернізований трамвай з урахуванням усіх комплектуючих обійшовся комунальному підприємству “Одесміськелектротранс” на суму трохи менше 10 мільйонів гривень.

Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі реалізовано проект із закупівлі 13 нових багатосекційних вагонів «Татра». Перший уже працює на трамвайному маршруті №17. У 2024 році очікується постачання ще 12 вагонів.