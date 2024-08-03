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В Одесі мешканцям селища Котовського та передмість нема чим дихати через сморід та гар

В Одесі мешканцям селища Котовського та передмість нема чим дихати через сморід та гар

Вже майже добу горить очерет на полях зрошення, що прилягають до Одеси. Коли вітер дме у бік Одеси, людям через запах гару буквально нема чим дихати.”Одеське Життя” дізналося подробиці сморіду на селищі Котовського.

Вночі 3 серпня перед одеситами, що мешкають в селищі Котовського та в прилеглих селах: Корсунці, Іллічанка, Красносілка, постало питання, чи закрити вікна та користуватися кондиціонером, у кого вони є, чи терпіти сильний запах гару.

Староста села Корсунці Лілія Руденко, яке безпосередньо прилягає до селища Котовського, повідомила місцевим жителям, що вона спілкувалася з представниками ДСНС і там пояснили, що причина запаху гару – очерет, що горить на полях фільтрації.

Рятувальники майже добу борються з вогнем, але виникають нові й нові осередки займання.

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В одеських рятувальників уточнили, що на вулиці Хаджибейська дорога горів очерет і суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 12 га. Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 35 рятувальників.

Нагадаємо, що одесити інших районів міста (Таїрова, Центру, Молдаванки) майже тиждень страждають від іншого задушливого сморіду.

Фото із соціальних мереж

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Редакція ПРОФІЛЬ
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