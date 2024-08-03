В Одессе жителям поселка Котовского и пригородов нечем дышать из-за вони и гари

Ночью 3 августа перед одесситами, живущими на поселке Котовского и в прилегающих селах: Корсунцы, Ильичанка, Красноселка, встал вопрос, или закрыть окна и пользоваться кондиционером, у кого они есть, или терпеть сильный запах гари.

Староста села Корсунцы Лилия Руденко, непосредственно прилегающего к поселку Котовского, сообщила местным жителям, что она общалась с представителями ГСЧС и пояснили, что причина запаха гари — горящий камыш на полях орошения.

Спасатели почти сутки борются с огнем, но возникают все новые и новые очаги возгорания.

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У одесских спасателей уточнили, что по улице Хаджибейская дорога горел камыш и сухая трава. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 12 га. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 35 спасателей.

Напомним, что одесситы других районов города (Таирова, Центра, Молдаванки), почти неделю страдают от другой удушливой вони.

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