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В Одесі мало не спалили художній музей через виставку авангардиста

В Одесі мало не спалили художній музей через виставку авангардиста

В Одесі скасували виставку Давида Чичкана «Зі стрічками та прапорами», яка мала відкритися 21 січня 2024 року в Одеському національному художньому музеї. Виставку присвятили українським захисникам та захисницям.

Про скасування виставки повідомили на сторінці музею в Instagram.

Давид Чичкан картина

Як пояснили в музеї, виставку тимчасово скасували через безпекову ситуацію, яка склалася на фоні виставки. Адже в соцмережах одесити обурилися, що в серці Одеси буде проходити виставка художника, який ототожнив військових – українського захисника і російського окупанта.

виставка Чичкан

До того, були й радикально налаштовані коментатори, які вважають, що якщо музей погоджується з художником, який прирівнює українського героя до російського загарбника, то музей може “загадково згоріти”.

виставка Чичкан

В музеї наголосили, що попри критику, включно з погрозами, через попередні проєкти митця, Худмузей продовжуємо співпрацю з Давидом Чичканом.

Музей представляє творчість українських художників та художниць різних поглядів. Цензурування культури є ознакою тоталітарних суспільств і є неприйнятним для команди музею, –

підкреслив свою позицію музей.

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Але й з цим не погодились коментатори:

виставка Чичкан

Також коментатори нагадали, що українські митці гинули за просування української культури, були заслані до Сибіру. А Демян Ганул пригрозив “натовкти пику” художнику прямо в музеї.

виставка Чичкан

Також звернув увагу на виставку уродженець Одещини, перший заступник командира полку спеціального призначення «Азов» НГУ Богдан Кротевич:

виставка Чичкан

Більшість коментаторів під дописом про скасування виставки сходяться в тому, що художник, або рисувальник, як себе називає сам Чичкан, прирівнює жертву насилля і насильника. Тому така виставка не йде на користь нашій державі, особливо під час війни.

виставка Чичкан

Сам же художник розказав, що протягом війни виставки його робіт пройшли в Києві, Запоріжжі, Ужгороді, Кривому Розі. Однак якщо скасують його виставку в Одесі, він проведе її в Дніпрі, куди його також запрошували.

Я носій антиавторитарних лівих поглядів. Відповідно носії правих авторитарних поглядів намагаються зашкодити моїй діяльності, для цього вони свідомо хибно інтерпретують мій доробок. Люди так відреагували тому, що вони не захотіли зрозуміти про що мої зображення, натомість вони дослухались не до моєї експлікації, а до тих хибних інтерпретацій, –

пояснив тему своєї виставки художник-рисувальник.

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