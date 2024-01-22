В Одессе чуть не сожгли художественный музей из-за выставки авангардиста

Об отмене выставки сообщили на странице музея в Instagram.

Как пояснили в музее, выставку временно отменили из-за сложившейся ситуации на фоне выставки. Ведь в соцсетях одесситы возмутились, что в сердце Одессы будет проходить выставка отождествившего военных художника — украинского защитника и российского оккупанта.

К тому же были и радикально настроены комментаторы, которые считают, что если музей соглашается с художником, который приравнивает украинского героя к русскому захватчику, то музей может «загадочно сгореть».

В музее подчеркнули, что, несмотря на критику, включая угрозы, из-за предыдущих проектов художника, Худмузей продолжаем сотрудничество с Давидом Чичканом.

Музей представляет творчество украинских художников и художниц разных взглядов. Цензурирование культуры является признаком тоталитарных обществ и неприемлемо для команды музея, —

подчеркнул свою позицию музей.

Но и с этим не согласились комментаторы:

Также комментаторы напомнили, что украинские художники погибали за продвижение украинской культуры, были сосланы в Сибирь. А Демян Ганул пригрозил «натолочь рожу» художнику прямо в музее.

Также обратил внимание на выставку уроженец Одесщины, первый заместитель командира полка специального назначения «Азов» НГУ Богдан Кротевич:

Большинство комментаторов под сообщением об отмене выставки сходятся в том, что художник или рисовальщик, как себя называет сам Чичкан, приравнивает жертву насилия и насильника. Поэтому такая выставка не идет на пользу нашему государству, особенно во время войны.

Сам же художник рассказал, что во время войны выставки его работ прошли в Киеве, Запорожье, Ужгороде, Кривом Роге. Однако, если отменят его выставку в Одессе, он проведет ее в Днепре, куда его также приглашали.

Я носитель антиавторитарных левых взглядов. Соответственно носители правых авторитарных взглядов пытаются повредить моей деятельности, для этого они сознательно ошибочно интерпретируют мое наследие. Люди так отреагировали потому, что они не захотели понять о чем мои изображения, но они прислушивались не к моей экспликации, а к тем ложным интерпретациям, —

объяснил тему своей выставки художник-рисовальщик.