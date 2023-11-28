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Геноцид голодом. Одеситам показали, як виживали  українці під час Голодоморів (фоторепортаж)

Геноцид голодом. Одеситам показали, як виживали  українці під час Голодоморів (фоторепортаж)

В День пам’яті жертв Голодоморів в Україні в Одеському профучилищі морського туристичного сервісу представили виставку-реквієм страв, відтворених за спогадами людей, які пережили Голодомор на Одещині.

Цей проєкт проводять третій рік поспіль. На стендах – реп’яхи, коріння дерев, солома, штурпаки соняху, шкіряні ремені та чоботи. На сучасний погляд, всі ці речі та рослини, не придатні до їжі, але все це змушені були їсти українці, щоб вижити в страшні роки голоду 20-х, 30-х, 40-х років.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Автори ідеї, викладачки училища Анна Михайленко та Людмила Марущак розказали, що підготовка до виставки триває майже рік і до процесу залучені історики, студенти та їхні родичі. Це справжнє глибоке дослідження, де спочатку вивчаються архівні документи, спогади жителів саме Одеської області. Після того відбираються страви й починається пошук необхідних інгредієнтів.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

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Цього року вдалося реконструювати одинадцять страв з трав, корінців, підгнилих овочів. Відвідувачі могли спробувати на смак компот із буряку та гілочок вишні, коржики з бузиною, маторженики.

Збирала у мами картоплю, – розповідає старший майстер Людмила Марущак, – кидала її в морозилку на тиждень. Після цього вона ще з тиждень у мене стояла, тому що нам треба було, щоб вона аж підтікала. А далі зачищали свіжу картоплю висушували, перемелювали, змішували. З тої муки млинці робили, отакі бевки. Вони були жахливі. З картопляного лушпиння я готувала щось на кшталт боциків. Все це я брала зі спогадів.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Робота з матеріалом, занурення в процес заставляє молодь по іншому дивитися на історичні події, досліджувати історію власних сімей. Студенти розпитують своїх рідних про ті страшні роки, записують спогади, готують власні реконструкції.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Я побачила по дітях, по їхніх очах, що вони шоковані. Одна справа дивитися на фото страв в інстаграмі, інша побачити наживо, або самому відварювати багато годин шкіряний черевик та готувати на цьому відварі “суп” з щавлем та частинками соняха, –

говорить Анна Михайленко.

Голодомор. Сущенко

Виставка працювала один день, але передивитися страви можна саме в соціальних мережах училища в будь-який час.

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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