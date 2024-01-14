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У центрі Одеси антисемітським написом зіпсували вуличне мистецтво (відео)

У центрі Одеси антисемітським написом зіпсували вуличне мистецтво (відео)

У центрі Одеси, на Дерибасівській, невідомі провокатори знову зіпсували стріт-арт, присвячений дружбі та підтримці Україною народу Ізраїлю.

Як видно на відео, яке опублікував у Facebook художник Вадим Луговцов, цього разу малюнок не просто зафарбували, а й «прикрасили» антисемітським написом: «Україна – не Ізраїль. Ми – Русь».

«У когось дуже свербить в одному місці…
Це виставка на Дерибасівській, де є, зокрема, і мої роботи…
Одеса – це російське місто. До революції 1917 року це було на 1/3 єврейське місто, якщо можна так сказати.
Найкращі лікарі, творча інтелігенція, комерсанти – це значна частина історії міста…»,

– прокоментував Вадим Луговцов.

Зазначимо, що це вже другий акт вандалізму із антисемітським ухилом в Одесі.

Графіті на підтримку Ізраїлю з’явилося на Дерибасівській у жовтні 2023 року в рамках виставки «ВоляНеСмерть», через кілька днів після військових дій, що почалися на території цієї країни. Його автор – одеський художник Ярослав Войцеховський (до речi, пізніше він же облив червоною фарбою пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі) – зобразив зірку Давида з «вплетеним» у неї українським тризубом, висловлюючи таким чином підтримку народу Ізраїлю.

Ще на тему: Вандали в Одесі залили червоною фарбою дві патріотичні картини-захисниці.

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