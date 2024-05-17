На узбережжі Одеси встановили “розумне” укриття (фото)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Це перше укриття з системою автоматичного відкривання дверей при сигналі повітряної тривоги. Також воно обладнане камерою відеоспостереження і кнопкою виклику екстрених служб.

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Споруда розрахована на 20 осіб.

Повідомляється, що мобільне укриття встановлено БФ «Юність 2.0» спільно з міським Департаментом ЖКГ за підтримки бізнесу.

Нагадаємо, найближчим часом за рішенням міського голови в Пересипському районі планується побудувати близько п’яти найпростіших укриттів місткістю 100-150 осіб. Вони розміщуватимуться в місцях масового скупчення людей, де щільна забудова.

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