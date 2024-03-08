Нове укриття в Одесі під час тривоги виявилося закритим: коментар мерії

Увечері, 7 березня, в мережі поширюється відео, де чоловік під час ворожої атаки на Одесу намагається зайти в укриття, але воно закрите.

Мерія міста вже згодом опублікувала графік роботи встановлених вчора вранці, 7 березня, мобільних укриттів на кінцевих зупинках: не всі укриття працюватимуть цілодобово.

Наразі цілодобово працюють тільки 2 укриття на вул. Корольова та вулиці Хімічній. Інші укриття працюють тільки під час роботи диспетчерських пунктів, тобто з 06:00 до 23:00.

“Питання цілодобової роботи опрацьовується”, – повідомили в мерії.

Зазначимо, що повідомлення про графік роботи укриттів з’явилося в ТГ каналі міськради о 23:49, у розпал тривоги. А вдень, коли сховища з помпою презентували, про нього й мови не йшло. А на офіційному сайті мерії цієї інформації немає досі.

Раніше атака дронами по Одесі в ніч на 2 березня закінчилася трагедією: внаслідок удару безпілотника в житлову багатоповерхівку на селищі Котовського загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшому з яких було 4 місяці, а найстаршому – 9 років.