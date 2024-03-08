Новини Одеси та Одеської області

Нове укриття в Одесі під час тривоги виявилося закритим: коментар мерії

Нове укриття в Одесі під час тривоги виявилося закритим: коментар мерії

Під час вечірнього нальоту “шахедів” 7 березня 2024 року одесити намагалися потрапити в мобільне укриття, напередоні із помпою встановлене в Аркадії, але воно виявилося закритим. Як з’ясувалося, не всі нові укриття працюють цілодобово.

Увечері, 7 березня, в мережі поширюється відео, де чоловік під час ворожої атаки на Одесу намагається зайти в укриття, але воно закрите.

Мерія міста вже згодом опублікувала графік роботи встановлених вчора вранці, 7 березня, мобільних укриттів на кінцевих зупинках: не всі укриття працюватимуть цілодобово.

Наразі цілодобово працюють тільки 2 укриття на вул. Корольова та вулиці Хімічній. Інші укриття працюють тільки під час роботи диспетчерських пунктів, тобто з 06:00 до 23:00.

“Питання цілодобової роботи опрацьовується”, – повідомили в мерії.

Зазначимо, що повідомлення про графік роботи укриттів з’явилося в ТГ каналі міськради о 23:49, у розпал тривоги. А вдень, коли сховища з помпою презентували, про нього й мови не йшло. А на офіційному сайті мерії цієї інформації немає досі.

Раніше атака дронами по Одесі в ніч на 2 березня закінчилася трагедією: внаслідок удару безпілотника в житлову багатоповерхівку на селищі Котовського загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшому з яких було 4 місяці, а найстаршому – 9 років.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk