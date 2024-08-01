Одеський пляж Ланжерон знову відкритий, але є нюанси

Одеський пляж Ланжерон знову відкритий, але є нюанси

В кінці липня Одеська ОВА офіційно підтвердила відновлення роботи п’яти пляжних зон на популярному пляжі Ланжерон. Хоча ще до офіційного оголошення пляж вже був переповнений відпочиваючими, новина не внесла суттєвих змін у ситуацію. Різниця лише в тому, що тепер відпочивальники можуть офіційно насолоджуватися відпочинком.

На табличках, встановлених орендарями пляжу, зазначено, що найближче укриття розташоване в готелі М1. Проте шлях від найвіддаленіших пляжних зон до цього укриття складає понад 700 метрів, що може бути занадто довгим у разі небезпеки.

мапа пляж Ланжерон

Окрім Ланжерону, Одеська ОВА оголосила про відкриття пляжів «Буфет на Малому Фонтані», «Чайка» та «Андерхіл». Інформація про наявність укриттів на цих пляжах поки що відсутня. Схоже, що відпочиваючим доведеться орієнтуватися на загальні рекомендації та, можливо, використовувати пляжні зонтики як тимчасовий захист.

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