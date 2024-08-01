Одеський пляж Ланжерон знову відкритий, але є нюанси

На табличках, встановлених орендарями пляжу, зазначено, що найближче укриття розташоване в готелі М1. Проте шлях від найвіддаленіших пляжних зон до цього укриття складає понад 700 метрів, що може бути занадто довгим у разі небезпеки.

Окрім Ланжерону, Одеська ОВА оголосила про відкриття пляжів «Буфет на Малому Фонтані», «Чайка» та «Андерхіл». Інформація про наявність укриттів на цих пляжах поки що відсутня. Схоже, що відпочиваючим доведеться орієнтуватися на загальні рекомендації та, можливо, використовувати пляжні зонтики як тимчасовий захист.