В Одесі компанію-перевізника позбавили права перевозити автобусами пасажирів

Про це повідомили у мерії.

Йдеться про маршрути № 16, № 288, № 6, № 190, № 191, № 233, № 237, № 145, №149, № 263.

Під час проведення перевірок у грудні минулого та січні поточного року працівники Департаменту неодноразово фіксували порушення умов договорів автомобільним підприємством-перевізником «Старс Транс». Для усунення підприємству були надіслані відповідні попередження.

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Однак підприємство не вжило відповідних заходів щодо усунення порушень умов договору, що стало підставою для прийняття рішень про розірвання з 22 січня 2024 року договорів на обслуговування цих маршрутів.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня, 22 січня, на маршрути, що звільнилися, вийшли тимчасові перевізники, які мають працювати як мінімум місяць, поки мерія проведе конкурс і обере нові обслуговуючі підприємства.

Нагадаємо, місто-побратим Регенсбург подарувало нашому місту 10 низькопідлогових здвоєних пасажирських автобусів марки Mersedes.