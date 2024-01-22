В Одессе компанию-перевозчика лишили права перевозить автобусами пассажиров

Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о маршрутах № 16, № 288, № 6, № 190, № 191, № 233, № 237, № 145, №149, № 263.

В ходе проведения проверок в декабре прошлого и январе текущего года работники Департамента неоднократно фиксировали нарушение условий договоров автомобильным предприятием-перевозчиком «Старс Транс». Для устранения предприятию были направлены соответствующие предупреждения.

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Однако предприятие не приняло соответствующих мер по устранению нарушений условий договора, что стало основанием для принятия решений о расторжении с 22 января 2024 года договоров на обслуживание этих маршрутов.

Сообщается, что с сегодняшнего дня, 22 января, на освободившиеся маршруты вышли временные перевозчики, которые должны будут работать как минимум месяц, пока мэрия проведет конкурс и выберет новые обслуживающие предприятия.

Напомним, город-побратим Регенсбург подарил нашему городу 10 низкопольных сдвоенных пассажирских автобусов марки Mersedes.