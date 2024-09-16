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В Одесі хочуть перейменувати залізничну зупинку: стартувало голосування

В Одесі хочуть перейменувати залізничну зупинку: стартувало голосування

Сьогодні, 16 вересня, в Одесі стартувало електронне голосування з питання зміни назви залізничної станції «1297 км» на зупинку «Шевченко». Перейменування ініційовано в рамках закону про деколонізацію.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Перейменування зупинкового пункту «1297 км» ініціювала адміністрація Регіональної філії «Одеська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця». А оскільки зупинний пункт розташований у Пересипському районі між залізничними станціями «Одеса – Сортувальна» і «Одеса – Східна», залізничники звернулися до виконкому Одеської міськради.

Електронне обговорення проводиться з 16 вересня до 30 вересня 2024 року на веб-порталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин»: citizen.omr.gov.ua у спеціальному електронному сервісі «Громадське обговорення».

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Що не так із назвою «1297 км»

Назва станції «1297 км» – це відстань до пункту від так званого нульового кілометра, який знаходиться на території країни-агресора.

Саме тому зазначена назва підпадає під вимоги Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії» і підлягає обов’язковому перейменуванню.

При цьому наголошується, що фактично станція зараз носить назву «Шевченко», а назва «1297 км» фігурує тільки в документах залізничників.

У мерії підкреслили, що перейменування не потребує фінансових витрат із бюджету міста Одеси.

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