В Одесі хлопець у навушниках потрапив під поїзд

В Одесі хлопець у навушниках потрапив під поїзд

Уранці 29 липня вранці на вулиці Хімічній в Одесі 21-річний хлопець у навушниках не помітив наближення поїзда й отримав травми голови.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що під час руху поїзда одесит у навушниках переходив колію і не чув звукові сигнали, які подавав йому машиніст.

Побачивши, що хлопець не реагує, машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не зміг.

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потрапив під поїзд

На щастя, молодий чоловік залишився живий. Із травмами голови його госпіталізували, лікарі надають потерпілому необхідну допомогу.

Слідчі встановлюють повні обставини події, після чого вирішуватимуть питання про її правову кваліфікацію.

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