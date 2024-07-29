В Одесі хлопець у навушниках потрапив під поїзд

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що під час руху поїзда одесит у навушниках переходив колію і не чув звукові сигнали, які подавав йому машиніст.

Побачивши, що хлопець не реагує, машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не зміг.

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На щастя, молодий чоловік залишився живий. Із травмами голови його госпіталізували, лікарі надають потерпілому необхідну допомогу.

Слідчі встановлюють повні обставини події, після чого вирішуватимуть питання про її правову кваліфікацію.

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