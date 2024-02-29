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В Одесі жінка потрапила під поїзд: у якому вона стані

В Одесі жінка потрапила під поїзд: у якому вона стані

Уранці, 29 лютого, в Одесі жінка переходила залізничну колію і потрапила під поїзд. Потерпіла залишилася живою, але отримала важкі травми ніг.

У поліції Одеської області повідомили, що під час руху поїзда машиніст помітив, як через колії у невстановленому місці людина переходить колії. Попри звукові сигнали та екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося.

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На щастя, потерпіла залишилася жива, але отримала важкі травми ніг. Першу допомогу їй надали поліцейські, які були на патрулюванні неподалік. Вони наклали на кінцівки турнікети, зупинили кровотечу та викликали “швидку”.

Наразі слідчі встановлюють особу потерпілої та повні обставини події, після чого вирішуватимуть питання про її правову кваліфікацію.

В одеських телеграм-каналах повідомляють, що внаслідок аварії постраждала втратила ногу.

Раніше повідомлялося, що на залізничній станції Одеса-Сортувальна трагічно загинув 15-річний підліток – хлопця вдарило електрострумом, коли він забрався на дах товарного вагона.

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