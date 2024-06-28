На залізничному вокзалі в Одесі локомотив переїхав людину

На залізничному вокзалі в Одесі локомотив переїхав людину

На станції Одеса-Головна загинув залізничник, який керував локомотивом і випадково впав на колії. Його смерть розслідують у прокуратурі Одеси.

Трагедія сталася пізно ввечері 27 червня, смерть працівника залізниці зафіксували медики і повідомили про це в поліцію.

Поліцейські встановили, що 52-річний працівник залізниці перебував на зчепленні між останнім і передостаннім вагоном локомотива і звідти через радіостанцію керував діями інших працівників, які на іншому кінці локоматива направляли його заднім ходом у депо.

У якийсь момент одесит упав на колії і локомотив його переїхав. Колеги виявили загиблого після того, як він перестав виходити на зв’язок і давати команди про подальший рух.

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За цим фактом слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси.

Фото – ілюстративне

 

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