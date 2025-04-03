Міська влада повторно шукає підрядника для завершення капітального ремонту гімназії № 5. 1 квітня 2025 року Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер з ремонту навчального закладу з позначкою «коригування». Про це інформує платформа держзакупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить 20,5 мільйонів гривень.

Ремонт має бути закінчений до 31 грудня 2026 року.

Зазвичай коригування стосуються додаткових витрат, які виникають через збільшення обсягу робіт або зростання цін на матеріали.

Попередній тендер на ремонт цього закладу проводили ще 2021 року. Тоді шукали підрядника, який готовий виконати капремонт за 18 млн. гривень. Переможцем стало ТОВ «Будівельна компанія ПРОФІСТРОЙ», компанія погодилася виконати роботи за 16,9 мільйона гривень. Договір було підписано 5 квітня того ж року.

Однак, через документально підтверджені обставини строки виконання робіт затримувалися, а 31 грудня 2022 року сторони остаточно розірвали договір. На той момент підряднику за виконані роботи виплатили 10 млн гривень.

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