В Одесі за 120 мільйонів відремонтують гімназію на Слобідці

В Одесі на капітальний ремонт школи №61, яка розташована на вулиці Академіка Воробйова, готові витратити понад 120 мільйонів гривень.
Відповідну інформацію оприлюднено на платформі держзакупівель Prozorro.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради шукає підрядника, який до кінця 2025 року проведе капітальний ремонт школи на вулиці Академіка Воробйова, 20/1.
Вартість закупівлі становить 120 мільйонів 375 тисяч 900 гривень.
Подати пропозицію учасники можуть до 19 червня і вже цього дня визначатимуть переможця у форматі відкритих торгів з особливостями.
Капітальний ремонт і реставрацію навчального закладу здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Згідно з тендерною документацією планується ремонт та утеплення фасадів і даху гімназії. Також передбачено заміну дверей і вікон, проведення робіт з облаштування каналізації, зведення пандусів, а також відновлення вимощення та посилення фундаментів.
Нагадаємо, в Одесі знайшовся підрядник з виконання ремонтних робіт історичної будівлі школи №39 на вул. Успенської. А під час капітального ремонту школи на вулиці Тенистій у Приморському районі керівник підприємства-підрядника привласнив 2 мільйони грн.