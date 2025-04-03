Городские власти повторно ищут подрядчика для завершения капитального ремонта гимназии № 5. 1 апреля 2025 года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер по ремонту учебного заведения с пометкой «корректировка». Об этом информирует платформа госзакупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость работ составляет 20,5 миллионов гривен.

Ремонт должен быть закончен до 31 декабря 2026 года.

Обычно корректировки касаются дополнительных расходов, которые возникают из-за увеличения объема работ или роста цен на материалы.

Предыдущий тендер на ремонт этого заведения проводили еще в 2021 году. Тогда искали подрядчика, который готов выполнить капремонт за 18 млн. гривен. Победителем стало ООО «Строительная компания ПРОФИСТРОЙ», компания согласилось выполнить работы за 16,9 миллиона гривен. Договор был подписан 5 апреля того же года.

Однако, из-за документально подтвержденных обстоятельств сроки выполнения работ задерживались, а 31 декабря 2022 года стороны окончательно расторглидоговор. На тот момент подрядчику за выполненные работы выплатили 10 млн гривен.

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