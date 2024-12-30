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У школах і дитсадках Одеси обладнали нові укриття (фото)

У школах і дитсадках Одеси обладнали нові укриття (фото)

У навчальних закладах Одеси в грудні відкрилися три нові укриття і ще одне активно будується.

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Про це повідомила керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Нові укриття обладнані в тих закладах, де підвали були глибиною до 1,20 м. Їх не дозволяли облаштовувати, доки не знайшли варіант поглиблення з одночасним посиленням фундаменту. Діти довго відвідували інші садочки, навчалися в Будинку дитячої творчості, але зараз повертаються у свої стіни.

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укриття

Одне зі шкільних сховищ відкрито в Пересипському районі на вул. Віталія Блажка, поруч із Макдоналдс. Він обладнаний підйомником для тих людей, хто користується кріслом колісним.

укриття

«Виявляється, і неможливе іноді можна зробити, коли є воля і сили», – зазначила Олена Буйневич і додала, що облаштування цих укриттів – результат титанічної праці цілої команди людей, від яких залежить виділення коштів і узгодження проєктів і тих, хто втілив проєкти в життя.

 

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