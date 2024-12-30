У школах і дитсадках Одеси обладнали нові укриття (фото)

Про це повідомила керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Нові укриття обладнані в тих закладах, де підвали були глибиною до 1,20 м. Їх не дозволяли облаштовувати, доки не знайшли варіант поглиблення з одночасним посиленням фундаменту. Діти довго відвідували інші садочки, навчалися в Будинку дитячої творчості, але зараз повертаються у свої стіни.

Одне зі шкільних сховищ відкрито в Пересипському районі на вул. Віталія Блажка, поруч із Макдоналдс. Він обладнаний підйомником для тих людей, хто користується кріслом колісним.

«Виявляється, і неможливе іноді можна зробити, коли є воля і сили», – зазначила Олена Буйневич і додала, що облаштування цих укриттів – результат титанічної праці цілої команди людей, від яких залежить виділення коштів і узгодження проєктів і тих, хто втілив проєкти в життя.