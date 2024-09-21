В Одесі їжачок вийшов на дорогу і став причиною ДТП

Як повідомили в обласному управлінні поліції, подія сталася близько 22:00 на вулиці Михайла Комарова.

Попередньо, 50-річний водій маршрутки в’їхав у задню частину легковика під керуванням 37-річного чоловіка, коли той різко загальмував. Як пояснив сам водій легковика, він помітив посеред проїжджої частини їжака тому натиснув на гальма, аби не наїхати на тварину.

Внаслідок зіткнення авто та маршрутки травмувалася 38-річна пасажирка автобуса – медики діагностували жінці перелом руки.

Правоохоронці з’ясували, що на момент ДТП обидва водії були тверезими. Обставини ДТП встановлюються.

Біля траси Одеса – Рені знайшли труп 17-річного юнака

Того ж вечора в Ізмаїльському районі Одеської області сталася ДТП із трагічним фіналом: загинув 17-річний мотоцикліст.

За інформацією поліції, тіло юнака без ознак життя виявив близько 22 години 20 вересня один із водіїв біля траси Одеса – Рені між населеними пунктами Ізмаїл та Нова Некрасівка.

На місці події правоохоронці заздалегідь встановили, що неповнолітній мешканець одного із сіл Саф’янівської громади, повертаючись додому на мотоциклі, не впорався з керуванням, виїхав з дороги до кювету та перекинувся.

Тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті, де також буде відібрано біологічні зразки для перевірки його на стан сп’яніння.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження та призначено низку експертиз для встановлення повних обставин події.

Верхнє фото – ілюстративне