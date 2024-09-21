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В Одесі їжачок вийшов на дорогу і став причиною ДТП

В Одесі їжачок вийшов на дорогу і став причиною ДТП

Увечері п’ятниці, 20 вересня 2024 року, в Одесі сталася ДТП за участю легкового авто та маршрутки, в якій постраждала людина. Мимовільною причиною дорожньої аварії став їжак.р

Як повідомили в обласному управлінні поліції, подія сталася близько 22:00 на вулиці Михайла Комарова.

Попередньо, 50-річний водій маршрутки в’їхав у задню частину легковика під керуванням 37-річного чоловіка, коли той різко загальмував. Як пояснив сам водій легковика, він помітив посеред проїжджої частини їжака тому натиснув на гальма, аби не наїхати на тварину.

ДТП в Одесі на Комарова, 20 вересня 2024

Внаслідок зіткнення авто та маршрутки травмувалася 38-річна пасажирка автобуса – медики діагностували жінці перелом руки.

Правоохоронці з’ясували, що на момент ДТП обидва водії були тверезими. Обставини ДТП встановлюються.

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Біля траси Одеса – Рені знайшли труп 17-річного юнака

Того ж вечора в Ізмаїльському районі Одеської області сталася ДТП із трагічним фіналом: загинув 17-річний мотоцикліст.

За інформацією поліції, тіло юнака без ознак життя виявив близько 22 години 20 вересня один із водіїв біля траси Одеса – Рені між населеними пунктами Ізмаїл та Нова Некрасівка.

В Измаильском районе погиб мотоциклист

На місці події правоохоронці заздалегідь встановили, що неповнолітній мешканець одного із сіл Саф’янівської громади, повертаючись додому на мотоциклі, не впорався з керуванням, виїхав з дороги до кювету та перекинувся.

Тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті, де також буде відібрано біологічні зразки для перевірки його на стан сп’яніння.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження та призначено низку експертиз для встановлення повних обставин події.

Верхнє фото – ілюстративне

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