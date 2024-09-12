Під Одесою поліцейська машина збила 18-річного мотоцикліста

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що під час патрулювання території патрульні поліцейські Одеського районного управління поліції № 2 виявили 18-річного мотоцикліста, який їхав, порушуючи правила дорожнього руху.

Вимогу поліцейських зупинитися водій проігнорував і почав від них тікати, продовжуючи порушувати правила.

Під час переслідування службовий автомобіль і мотоцикл зіткнулися, внаслідок чого постраждав 18-річний пасажир двоколісника. Його доправили до лікарні.

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На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Після встановлення обставин події буде надано правову оцінку діям усіх її учасників.