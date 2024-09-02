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Під Одесою п’яний водій фури наїхав на легковик: постраждали жінка і діти

Під Одесою п’яний водій фури наїхав на легковик: постраждали жінка і діти

Увечері в неділю, 1 вересня, на трасі Київ – Одеса біля села Єгорівка Дачненської ОТГ вантажівка зіткнулася з легковиком. Унаслідок ДТП постраждала жінка-водій та її двоє дітей.

Подробиці події розповіли в поліції Одеської області.

Близько 21-ї години вечора 35-річний водій вантажного автомобіля «MAN» під час перестроювання із середньої смуги в крайню праву не помітив легковик «ВАЗ» і в’їхав у нього. Від удару легковик з’їхав у кювет.

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дтп на трасі Київ-Одеса

Внаслідок аврії постраждали 30-річна водійка легковика та двоє її дітей – 10-річна донька та 14-річний син. З різними травмами всю родину «швидка» доправила до лікарні.

Під час перевірки водія вантажівки на стан сп’яніння на місці події, виявилося, що він був п’яний. Допустима норма алкоголю в його організмі перевищувала майже в 13 разів.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України та затримали водія вантажівки.

У межах провадження транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик та призначено низку судових експертиз.

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Увечері п’ятниці, 30 серпня 2024 року, на трасі Київ – Одеса сталася масштабна ДТП, у якій загинула одна дитина і ще п’ятеро людей, зокрема діти, були травмовані

 

 

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