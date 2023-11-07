В Одесі їжа, що підгоріла, мало не вбила маленьку дитину

У Київському районі Одеси у квартирі спалахнула пожежа через залишену на плиті їжу, постраждала п’ятирічна дитина. Її у тяжкому стані госпіталізували до міської дитячої лікарні.
Пожежа спалахнула у квартирі на 10-му поверсі шістнадцятиповерхової висотки на вул. Інглезі.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Читайте також: Одесита вбив його ж автомобіль: подробиці
Близько 19:16 6 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про спалах у квартирі 16-ти поверхового житлового будинку.
На місці було встановлено, що сталося підгорання їжі у квартирі на 10 поверсі.
У квартирі знаходилася п’ятирічна дитина, яка отруїлася продуктами горіння. Його у тяжкому стані госпіталізували до Одеської дитячої клінічної лікарні.
Дотримання деяких правил приготування їжі допоможе уникнути біди:
- не залишайте кухню, не залишайте їжу, що готується, без нагляду;
- не тримайте поруч із плитою рушники, папір, прихватки та інші займисті предмети;
- не кладіть на сковороду мокрі продукти, перед смаженням протріть їх рушником – це запобіжить розбризкуванню масла;
- тримайте електричні кабелі подалі від плити;
- не заливайте масло, що горить водою.
Фото ілюстративне
Ще новини Одеси на тему:
- В Одеській області від удару електрострумом загинув підліток
- На пляжі під Одесою обрушився схил – загинула дитина
- Під Одесою Лексус переїхав жінку, яку збив Мерседес