В Одесі їжа, що підгоріла, мало не вбила маленьку дитину

Пожежа спалахнула у квартирі на 10-му поверсі шістнадцятиповерхової висотки на вул. Інглезі.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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Близько 19:16 6 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про спалах у квартирі 16-ти поверхового житлового будинку.

На місці було встановлено, що сталося підгорання їжі у квартирі на 10 поверсі.

У квартирі знаходилася п’ятирічна дитина, яка отруїлася продуктами горіння. Його у тяжкому стані госпіталізували до Одеської дитячої клінічної лікарні.

Дотримання деяких правил приготування їжі допоможе уникнути біди:

не залишайте кухню, не залишайте їжу, що готується, без нагляду;

не тримайте поруч із плитою рушники, папір, прихватки та інші займисті предмети;

не кладіть на сковороду мокрі продукти, перед смаженням протріть їх рушником – це запобіжить розбризкуванню масла;

тримайте електричні кабелі подалі від плити;

не заливайте масло, що горить водою.

Фото ілюстративне

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