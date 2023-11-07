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В Одесі їжа, що підгоріла, мало не вбила маленьку дитину

В Одесі їжа, що підгоріла, мало не вбила маленьку дитину

У Київському районі Одеси у квартирі спалахнула пожежа через залишену на плиті їжу, постраждала п’ятирічна дитина. Її у тяжкому стані госпіталізували до міської дитячої лікарні.

Пожежа спалахнула у квартирі на 10-му поверсі шістнадцятиповерхової висотки на вул. Інглезі.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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Близько 19:16 6 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про спалах у квартирі 16-ти поверхового житлового будинку.

На місці було встановлено, що сталося підгорання їжі у квартирі на 10 поверсі.

У квартирі знаходилася п’ятирічна дитина, яка отруїлася продуктами горіння. Його у тяжкому стані госпіталізували до Одеської дитячої клінічної лікарні.

Дотримання деяких правил приготування їжі допоможе уникнути біди:

  • не залишайте кухню, не залишайте їжу, що готується, без нагляду;
  • не тримайте поруч із плитою рушники, папір, прихватки та інші займисті предмети;
  • не кладіть на сковороду мокрі продукти, перед смаженням протріть їх рушником – це запобіжить розбризкуванню масла;
  • тримайте електричні кабелі подалі від плити;
  • не заливайте масло, що горить водою.

Фото ілюстративне

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